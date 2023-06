Již 20 let existence oslaví 14. června komplex lehkých objektů bývalého předválečného opevnění takzvaných řopíků pod souhrnným názvem Pevnostní areál Slavonice.

Pevnostní areál Slavonice. | Foto: Jiří Duchoň

Ten zahrnuje ve své sestavě jedenáct rekonstruovaných objektů, které spojuje naučná stezka se třinácti informačními panely a další čtyři zvenčí obnovené pevnůstky na areál přímo navazují.

Tři objekty v jádru areálu jsou plně vybavené do původní podoby a přístupné veřejnosti, a to jak ve stavu z mobilizace ze září 1938, tak ve stavu z období studené války. Jsou zde k vidění jednostřílnové i dvoustřílnové řopíky a rozsáhlý překážkový systém včetně dochovaných a udržovaných pozorovacích a střeleckých průseků.

Areál je v provozu od května do září o víkendech, o letních prázdninách každý den a to od 10 do 17 hodin.

Na sobotu 5. srpna je plánován již 19. ročník bojové ukázky Přepadení řopíků 1938, který každoročně zhlédnou stovky diváků.

Pevnostní areál Slavonice patří, se sousedním Pevnostním areálem KVH ČSLA SLO na Šibeničním vrchu a Muzeem čs. opevnění Jelení vrch, kde je k vidění dalších několik zrenovovaných a přístupných objektů na značených trasách, k významným památkám na přípravu obrany tohoto koutu jižních Čech.

Jiří Duchoň