Nikdy jsem nebyla na dřevorubecké akci, jen něco málo jsem slyšela z televize a nijak mě to nezaujalo.. Až v neděli, když jsem se šla se svým blízkým podívat na dřevorubeckou akci Eurojack, mě velice překvapilo, co všechno obnáší taková soutěž. Soutěžící mají ochranné oděvy, aby se nezranili. Překvapilo mě, jak rychle zpracují dřevo. A největší perlička byla pro mě pila, která dělala velký randál a jak s ní za pár minut zpracovali dřevo. Z toho dne jsem si odnesla, že až to budou dávat v televizi, tak tomu budu věnovat větší pozornost.