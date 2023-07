Folkový Pluháč, to je název festivalu, jehož 5. ročník se odehraje tradičně 22. července v Pluhově Žďáru nedaleko Kardašovy Řečice. Bližší informace a fotky poskytl Pavel Černý.

Pluhův Žďár a jeho Folkový Pluháč. | Foto: Jiří Esser

Hudební nášup odstartují ve 13 hodin písničkáři Láďa Langer, Gregor Beňadik a Luboš Stráník. Tato část se odehraje na scéně v zámečku, který patří potomkům prezidenta Edvarda Beneše. Od 16 hodin na scéně v areálu Penzionu U zámku zahrají kapely Jen tak tak, Choroši, Nová sekce, Pětník, Bonsai č.3 a Bílá nemoc.

V těsné blízkosti penzionu je prostor k postavení stanu i parkoviště pro auta. V obci budou směrovky, které vás zavedou na správné místo. Občerstvení je zajištěno v bohaté míře a v tradiční nabídce - klobásy, pizza, langoše, pivo, nealko. Pro malé návštěvníky je připraven dětský koutek.

Vstupenky se prodávají na místě. Pro dospělé je stanovena cena 350 Kč, děti do 15 let zaplatí 150 Kč, děti do 120 cm 30 Kč a ZTP a ZTP+P 1 Kč. Platba je možná pouze v hotovosti.

Přijďte strávit příjemný den do krásného a klidného prostředí spojený s pěkným hudebním zážitkem. Srdečně zve a těší se na vaši návštěvu pořadatelský štáb festivalu.