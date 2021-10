Občánky vítala v Člunku místostarostka Simona Palová (vlevo), a to v neděli 12. září 2021. Foto zleva: Filip Dušek, Karolína Machová, Matyáš Pavel Křenek, Stela Svobodová, Anna Skalníková, Antonín Lubina, Romana Matějková (pomáhala s organizací) | Foto: Martin Kozák

Simona Palová zaslala fotografii z vítání občánků v obci Člunek. Za poskytnutý snímek děkujeme. "Občánky jsme vítali po dvou letech, jsou to děti narozené v letech 2020 - 2021, jedna rodina se nám nedostavila," uvedla Simona Palová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.