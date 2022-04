Chtěla bych pochválit baráčníky, kteří vždy drží pospolu a je to jedno, ke které župě patří. Jsme velice vděčni za to, že Obec baráčníků z Lomnice n/Luž., i když patří k jiné župě a to IX., vždy vyslechnou naše prosby a vytrhnou nám trn z paty. Je to velká zásluha tetičky Kaliankové, na kterou se můžeme kdykoli obrátit. Například v den vynášení smrtky v neděli 3. dubna, jsem ji kontaktovala v 11.50 slovy, že nám onemocněl ponocný a bylo vyřešeno. Soused Kalianko si dovezl svůj služební oblek a ochotně a rád u nás doplnil čelo průvodu, které tvoří dráb, rychtář a ponocný. Ceníme si toho, že nás nenechávají ve štychu a rádi pomohou. Baráčníci z Lomnice nám vypomáhají již 5 roků, jak při smrtce, tak i při masopustu. Rádi k nám jezdí a my jsme jim za to velice vděčni.

Chceme každý rok připravit „vynášení smrtky“ a vítání jara pro širokou veřejnost a bez přátelské pomoci baráčníků z Lomnice a baráčníků ze Soběslavi by se nám to nezdařilo. Soused Stach přivezl sebou dvě tetičky, které se chtěly podívat na průvod. A jak to dopadlo? Švandymistrová, jakmile se soběslavští objevili, popadla tetičku Ungrovou a tu máš – půjdeš k nám do průvodu za smrtku. Ani se nenadála a již jsme jí oblékly do kostýmu, předali kosu a poslali do průvodu. Druhá tetička s ozdobenou větvičkou šla v průvodu. Větviček jsme připravili dost pro děti, zbylo i na některé dospělé. Ozdobené kvetoucí větvičky k jaru patří.

Musí vyzdvihnout to, co obohatilo naše krátké vystoupení u sloupu na náměstí a to, že mgr. Bartoš, který je již roky velkým příznivcem baráčníků a vždy nám vyhoví, jak při vynášení smrtky, tak i na našich valných zasedáních, kde se ochotně rád zapojí a s dětmi s flétničkami spolu vystoupí. Krátké zastavení na náměstí uvedla svým povídání tetička Modráčková a poté naše tetičky spolu s dětmi krásně zazpívaly čtyři písničky. Ohlas přihlížejících návštěvníků byl kladný, důkazem byl dlouhý potlesk. Na Láďu Bartoše je vždy spoleh. Bez něj a jeho svěřenců by bylo naše vystoupení ochuzeno.

Po krátkém vystoupení na náměstí se celý průvod za doprovodu Počátecké dechovky vydal kolem muzea k řece Nežárce. Na dětském hřišti jsme smrtku odsoudili, zastihl jí spravedlivý trest. Sice krušný, nejprve zapálení a potom utopení. Kat si převzal s pomocníkem odsousezenou smrtku, kterou doprovodily smrtky na místo jejího konce na Naxerově lávce.

Všichni již netrpělivě čekáme na jaro a my baráčníci jsme vám všem ho chtěli přivolat. Snad se nám to povedlo. I když nám letos počasí moc nepřálo, bylo to vidět i na počtu diváků v ulicích i v samém průvodu.

Jsme velice vděčni za podporu Městskému úřadu,který si váží našich akcí pro město a podporuje nás v naší činnosti. Děláme to rádi pro obyvatele města a i pro návštěvníky, kteří se přijedou na naše krásné město podívat.

Dáňa Šprinclová, dopisovatelka VI. župy