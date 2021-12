„Přes to, že zima je, co se počtu přijímaných zvířat týká, poněkud klidnějším obdobím roku, o nové případy není nouze ani nyní. Ne všechna poraněná zvířata se podaří navrátit zpět do volné přírody a některá tak u nás zůstávají natrvalo. Máme tedy stále o koho pečovat. V posledních týdnech nám takto do party stálých obyvatel „přilétli“ například výr Jurášek, sojka Jitka či několik hrdliček zahradních, které zatím nemají jména," vysvětluje ošetřovatelka Klára Černá.

Předvánoční čas je dobou, kdy si lámeme hlavy čím překvapit své blízké či míváme chuť někde pomoci jen tak, pro naši vlastní radost. V Třeboni letos připravili dárky, které potěší nejen lidi, ale i zvířátka. „Lidé mohou darovat například poukazy na zážitkovou komentovanou prohlídku v naší stanici v příští sezóně, aktivitu Zvířecím záchranářem na jeden den nebo adopci na dálku některého z chlupatých či opeřených obyvatel stanice a přispět tak na provoz našeho zařízení," vysvětluje Jan Nový.

V pátek 24. 12. se ve stanici koná tradiční štědrodenní setkání. “Děti i dospělí se mezi 10 a 15 hodinou mohou těšit na ptačí krmítkovou dílničku, teplý punč a setkání s krkavci Péťou a Pepinou, lišákem Áronem, srnečkem Venoušem, veverkami Hedou a Hátou i řadou dalších, kterým mohou přinést i něco na zub," zve Jan Nový. „Až do 6. ledna 2022 nás lze podpořit rovněž v aktuální kampani ČSOB pomáhá regionům, kde soutěžíme v rámci Jihočeského kraje o finanční příspěvek na pořízení nových karanténních boxů pro naše pacienty," doplňuje na závěr ředitel stanice.

V případě nálezu živočicha, u nějž zvažujete svou pomoc, se můžete poradit s pracovníky Třeboňské záchranné stanice na čísle +420 384 722 088 (automatické přesměrování na mobil). Stanici v Třeboni lze celoročně navštívit a seznámit se blíže s jejími stálými obyvateli. Více informací na zde.

Olga Růžičková