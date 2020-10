Poraďte houbařce

Čtenář reportér





Čtenářka Hanka Matějková se obrací na čtenáře Deníku s dotazem, zda poradí, co našla za houbu. „Je to černé, z vrchu šupinaté, zespoda to vypadá jako kozák či křemenáč. Co to je?“ Poznali jste? Napište nám na e-mail: leona.frohlichova@denik.cz.