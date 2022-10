"Ahoj mašinko!" volali lidé za odjíždějícím motoráčkem na jedné z posledních cest po úzkokolejné trati do Nové Bystřice. I já jsem se tento víkend naposledy vydala vláčkem na podzimní výlet do Kaprouna a potom pěšky na Vysoký Kámen. Do Kaprouna se dá přijet i autem, ale bez vláčku to už asi nebude ono. Nezbyde než doufat, že to s úzkokolejkou dopadne dobře a v budoucnu zase provoz obnoví.