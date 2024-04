Postav obchvat, ať to stojí, co to stojí

autor externí

Článek k diskutovanému obchvatu Nové Bystřice nám zaslala paní Jitka Růžičková. Za příspěvek děkujeme.

Statistika nuda je, má však cenné údaje aneb postav obchvat, ať to stojí, co to stojí. | Foto: Jitka Růžičková

Statistika nuda je, má však cenné údaje aneb postav obchvat, ať to stojí, co to stojí Nová Bystřice je městečko kilometr od rakouských hranic. Vyniká zejména zachovalou a okouzlující okolní krajinou, jako stvořenou k turistickému a rekreačnímu využití. V poslední době se k životu opět probouzí záměr, vybudovat silniční obchvat kolem tohoto idylického městečka. Investorem a garantem celé akce je Jihočeský kraj. Důvodem má být odvedení tranzitní dopravy z centra města. Studie proveditelnosti východního obchvatu Nové Bystřice byla zadána Jihočeským krajem, za vedení Mgr. Jiřího Zimoly, v roce 2012. Nyní se zpracovává projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení. Ani v jedné z uvedených dokumentací však není potřeba výstavby obchvatu nijak zvlášť zdůvodněna a obhájena, vždy se konstatuje, že se má odvést tranzitní doprava a hotovo. Nikde žádná úvaha či o tom, zda plánovaná stavba může tento účel naplnit a za jakou cenu. Statistika nuda je, má však cenné údaje aneb postav obchvat, ať to stojí, co to stojí.Zdroj: Jitka Růžičková Projektant stavby, firma Pontext, prezentovala v lednu 2024 projekt poprvé občanům v Nové Bystřici. Lidé byli překvapeni brutálně mohutnou stavbou v krajině, s osmimetrovými násypy, šestimetrovými zářezy a dvěma dlouhými betonovými mosty, celkovým odříznutím města od okolní krajiny. Projektant vyčíslil cenu stavby na 714 mil. Kč bez DPH. Z projektové dokumentace a slov nezávislého odborníka na dopravu vyplývá, že obchvat odvede z centra města něco mezi čtvrtinou a třetinou celkové těžké dopravy, efektivita navrhovaného obchvatu je tedy překvapivě malá. Většina projíždějících osobních aut je místních, ti obchvat využívat nebudou. Slibované rajské ticho na náměstí tedy po výstavbě obchvatu nenastane! Kdyby teď projelo náměstím jedno těžké vozidlo za pět minut, s obchvatem by to bylo jednou za sedm minut. Silnice dále pokračuje na hraniční přechod do Rakouska. Rakouské obce však plánují zejména těžkou nákladní dopravu spíše omezovat, takže je docela dobře možné, že kamiony do Rakouska neprojedou. Stavba obchvatu je tedy riziková, drahá a neefektivní, co se týká naplnění žádoucích cílů. Zjistíte ke svému údivu, že jiná řešení se vlastně nehledala, ale že existují. A mohou pomoci lidem těžkou dopravou nejvíc dotčeným. Mohou pomoci nám všem. Takže neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí! Ale myslet už musíme sami. Jitka Růžičková, Nová Bystřice