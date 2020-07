Na pořádného krasavce narazila v přírodě Lenka Novotná. Podle všeho přímo u jeho „bydliště“.

Krasavec v trávě. | Foto: Lenka Novotná

„Tenhle zajímavý exemplář a poměrně velký měla má fenka na nášlapu. Evidentně tam asi bydlel, protože jsme obešly stopu a když jsem se vrátila pro cedulku, tak tam pořád byl. Zajímalo by mě, co to je za brouka,“ uvedla ke snímku se slovy, že ale zřejmě tuší, o jakého krasavce šlo. „Měl by to být cvrček polní,“ dodala.