Na všechny, kteří dorazili zdárně do cíle zpět do parku pod gymnáziem čekal špekáček k opečení a tombola. V malé tombole jsme rozdali 70 balíčků s cenami a ve velké losoval starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák výherce dalších dárkových tašek, batohů a hlavně jízdního kola. Štěstí se letos usmálo na pana Milana Vaněčka, který si tak odvezl zbrusu nové jízdní kolo. O občerstvení se postaral Sbor dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec, doprovodný program, a to možnost vyzkoušet si jízdu na šlapacích motokárách a dalších vozítkách, včetně dřevěného kola, zařídil Cyklo klub Znojmo. A o parádní podívanou se postarali akrobaté ze Slack show, kteří předvedli nejrůznější triky na speciálním plochém laně. Akci dotací podpořila Nadace Jihočeské cyklostezky.

Eliška Čermáková