Příměstský tábor na FARMA Adnev Bohemia v Kunžaku byl plný úžasných zážitků, prosluněných dní a ve znamení nového přátelství dětí i zvířátek. Přestože se konal poprvé, sešlo se tu mohou dědí, co miluje zvířata.

Příměstský tábor se tedy bude určitě opalovat i o prázdninách 2022.

Rezervace se již přijímají.

Tématem tábora je vztah dětí k hospodářským zvířátkům. Tedy láska, přátelství, ale také se dozví, jak se o ně dobře a s úctou postarat. Čekají je zážitky jako třeba dojení kozy, krmení slepiček, kydání, výroba svíček ze včelího vosku, motání macrame i lapačů nepěkných snů, hmyzí domečky a procházka do českokanadského údolí s kozou. To vše a další si děti odnesly, minimálně jako krásné vzpomínky.

Prázdniny nám sice končí, ale my ne! Od října se setkáváme dále, každou středu po škole do 17 a v sobotu od 9 do 16 hodin. Moc se těšíme i na další děti, které ještě neznáme. Dozví se spoustu zajímavostí ze světa rostlin ? a zvířat?, tvoření různých rukodělností nevynecháme. Děti si procvičí paměť a logické myšlení, natrénují nové hry, dovednosti, informace a vy, dospělí, si dáte v klidu nohy nahoru a uvaříte si teplý čaj ☕ nebo si přečtete kus z vaší oblíbené knihy ?.



Pokud máte rádi přírodu a chcete se o ni společně s dětmi dozvědět zábavnou formou něco zajímavého, náše setkávání na farmě je právě pro Vaše děti a třeba vnoučátka.



Setkávání na farmě je s láskou tvořeno tak, aby se děti zabavily a dozvěděly více o tomm jak to u zvířat chodí.



Nepropásněte tuhle jedinečnou příležitost své ratolesti naučit něco nového příjemnou a zábavnou cestou díky našemu setkání s přírodou! Veškeré informace velice rádi zodpovíme: 724811991. Od zážitků pro Váše děti dělí jen vyplnění přihlášky na našem webu.

Vendula Voračová