V dávných dobách, kdy země České přecházely od pohanství ke křesťanství se na mnoha místech začaly objevovat drobné sakrální stavby. Zprvu to byla „Boží muka“ a „Smírčí kameny“ které dle tradic vznikaly buď v místech původních pohanských obětišť, nebo v místech nějaké tragické události. Boží muka a smírčí kameny však postupem času vystřídaly kapličky.

Jejich rozmach souvisí zejména s Ohňovým patentem císařovny Marie Terezie z roku 1751. Ty první se počaly stavět na počátku 18. stol, ale svého rozkvětu se dočkaly až v průběhu 19. století. Známé jsou kapličky výklenkové, prostorové a snoubené stavby Božích muk s kapličkou v jeden celek, nazývaných „poklona“. A několik krásných kapliček lze, vážení čtenáři, objevit i v Milevsku.

Putování za kapličkami

Svoji cestu kolem nich můžeme zahájit na náměstí E. Beneše, kde nad kostelem sv. Bartoloměje stojí barokní kaplička sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. stol. Výklenková kaplička má čtvercový půdorys s půlkruhovým zaklenutím, dvojitou římsou a se stanovou střechou zakončenou křížem. Uvnitř kapličky je socha sv. Jana Nepomuckého s pěti hvězdami kolem hlavy (v jedné ruce drží kříž a v druhé mučednickou palmu).

Z náměstí se můžeme vydat na návrší zvané Hůrka, na kterém se kdysi nacházelo jedno z Milevských popravišť, kde se popravovalo upálením. Zde v místě sloupu, ke kterému byli nešťastníci přivazováni, stojí od roku 1847 kaplička Nejsvětější trojice. Kaplička byla postavena na návrh starosty S. Šebka milevskými občany, kteří na její stavbu uspořádali ve městě sbírku. Vysvěcení se ujal 10. května 1847 milevský děkan Bedřich Štětka.

Pak se vrátíme do ulice Čs. Legií, kde stojí poměrně zchátralá kaplička Panny Marie Sněžné (o níž se nedochovalo nic o jejím vzniku).

Kaplička na Dehetníku

Nyní na čas opustíme Milevsko a procházkou se vydáme do přírodní památky Dehetník, ve kterém nacházíme kapličku Panny Marie Sepekovské, kterou v roce 1897 nechal na památku předčasně zemřelého syna zbudovat František Mikeš s manželkou Marií. Ve vnitřní nice kaple, která byla 15. května téhož roku vysvěcena, je umístěný obraz Panny Marie Sepekovské a vkusná výzdoba.

Obloukem se pak dostaneme na Staňkov, kde stojí v místě, kde se v roce 1744 odehrála krvavá bitva mezi uherským a francouzským vojskem další kaplička Panny Marie Sepekovské. Tu nechal na své náklady v roce 1769 vystavět ředitel panství Milevského Václav Hiesler. Nedaleko kapličky byl na místě, kde byli pohřbeni mrtví vojáci vztyčen kamenný smírčí kříž (nyní v milevském muzeu).

Zdatným pochodníkům pak jistě nebude vadit menší zacházka kousek od Sepekova, kde stojí Zůrkova (nebo též Komárkova) výklenková kaplička. Kapličku dala vystavit Zůrkova rodina někdy kolem roku 1760. První větší oprava, kterou financoval místní sedlák Matěj Zůrek proběhla v roce 1820. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2010 a tu již hradila obec Božetice. Při ní byla v kapli objevena původní freska, kterou do původního stavu uvedl restaurátor Mgr. Josef Novotný z Prahy. Po celkové opravě pak byla kaplička dne 23.5.2011 znovu vysvěcena.

Křížová cesta na závěr

Od této kapličky se pak krásnou krajinou kolem Židovského hřbitova pomalu vracíme do Milevska. V něm kolem milevské dominanty kláštera Bratří Premonstrátů můžeme projít Křížovou cestou z roku 2020 a nebo projít rovnou do Sokolovské ulice, ve které od roku 1899 stojí další výklenková kaplička zasvěcená Panně Marii Sepekovské. Cihlová stavba s pilastry, nikou a odsazeným soklem má atikový štít ukončený římsou s křížkem. Severní a jižní průčelí má jedno okno se šambránou s výklenkem, přičemž v jižním je umístěn obraz Sepekovské madony. Tak pokud budete mít trochu času, přijďte se projít a v tichosti si připomenout události a lidi, kteří byli u jejich vzniku. No asi tak nějak – že jo !!!

Karel Kafka