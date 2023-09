Všechno jednou končí, a to platí i pro prázdniny, které utekly jako voda. V pondělí 4. září 2023 byl stejně jako na většině základních a středních škol v České republice zahájen také u nás v Lodhéřově nový školní rok. Za příspěvek a hezké fotky děkujeme řediteli školy Karlu Královi.

První školní den v Lodhéřově. | Foto: Karel Král

V naší škole jsme po prázdninách přivítali tři nové žáčky, naše prvňáčky. I s nimi má v letošním školním roce naše škola 18 žáků. Jde o 1 chlapce a 2 dívky, z toho dva s trvalým pobytem v Lodhéřově a jeden v Jindřichově Hradci. Přeji si, aby se jim v naší škole líbilo, chodili do školy rádi, dozvídali se stále mnoho nového a zajímavého a aby si tady brzy našli spoustu nových kamarádů.

Žákům ostatních tříd přeji, aby nový školní rok byl pro ně alespoň tak úspěšný, jako rok předchozí. Jsem pevně přesvědčen, že vzájemnou spoluprací učitelů, žáků a také rodičů toho dosáhneme. Vždyť základem dobré školy jsou nejenom žáci a učitelé, ale především dobré vztahy mezi nimi.

A když mluvím o žácích a učitelích, nesmím zapomenout ani na ty, kteří nám vytvářejí dobré podmínky pro naši práci. Jsou to paní vychovatelky, uklízečky i paní kuchařka. Bez nich by to také nešlo. Rodičům a kolegyním přeji do nadcházejících 10 měsíců hodně štěstí, úspěchů pracovních i v osobním životě, pevné zdraví, pevné nervy a dostatek trpělivosti.

Děti opět usedly do lavic. První školní den byl sváteční nejenom pro prvňáčky

Nový školní rok zahájil krátkým projevem ředitel školy Mgr. Karel Král. Paní učitelka předala dárky prvňáčkům - upomínkový list, sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Ostatní žáci dostali jako upomínku na první den školy rovněž sadu psacích potřeb a drobnou sladkost. Poté přednesli krátký projev paní starostka Zdeňka Klesalová a pan místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, kteří předali rodičům žáků dar Obecního úřadu Lodhéřov a prvňáčkům upomínkové listy s drobnými dárečky. Také ostatní žáci obdrželi drobné dárky.

I v letošním školním roce jsme pro žáky připravili spoustu doprovodných akcí, exkurzí, výletů i projektů, které jsou nedílnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu „Naše škola“. O těchto akcích vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách www.zslodherov.cz

Karel Král