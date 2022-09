Událost se konala s ročním zpožděním, jelikož ji loni překazila protiepidemická opatření, a tak se k ní připojilo ještě jedno výročí – 130 let existence SDH Řečice (rok založení hasičského sboru – 1892).

Oslavy organizovaly místní spolky (divadelní spolek Ředidlo a SDH Řečice) ve spolupráci s osadním výborem a místní knihovnou. Poděkování patří obci Volfířov a Mysliveckému spolku Velká Lhota za pomoc při organizaci oslav. Za průběh sobotních oslav je potřeba poděkovat všem občanům, kteří zajistili svou prací zdárný průběh akce.

O hudební vystoupení se postarali manželé Jacobsovi s Lucií Páralovou, pěvecký sbor Santini z Telče a kvartet Harp Rock Můra. K tanci i poslechu zahrála ve večerních hodinách kapela Elastic Band.

Odpolední program se odehrával v režii hasičů. Dorost SDH Dačice předvedl přítomným požární útok, SDH Studená představila novou hasičskou techniku a řečičtí hasiči zasahovali se „Smekalkou“ u hořícího „seníku.“ Kdo chtěl z návštěvníků zažít romantickou projížďku bryčkou, mohl využít služeb Zdeňky Koutné z JC Malý Pěčín.

Hlavním motivem letošních oslav se stala voda. Vyšli jsme od názvu vesnice, který odkazuje na říčku, řečičku, na malý potok, který protéká krajinou. Jeho pouť začíná kdesi v lesnatých kopcích v pramenech a stružkách, které se vinou jako nenápadné stuhy, občas zmizí pod zemí, aby se jinde objevily a směřovaly do údolí a spojily se v Řečický potok. Asi právě proto si naši předkové zvolili toto místo k životu. Možná že nebyli okouzleni malebnou krajinou, ani neoceňovali výhledy na horizont, možná to bylo jen o málo přívětivější místo k životu než jiná místa. A byl zde dostatek vody, která dodnes plní tůně a rybníky.

Na hráz Višťanského rybníka se podařilo místním navrátit sochu Jana Nepomuckého, aby byl doplněn střípek dějin do mozaiky životů našich předchůdců, ale i do životů současníků a pokračovatelů.

Motiv vody se objevuje v místních pověstech, na uměleckých fotografiích Jana Říhy a řečické děti během roku namalovaly ve výtvarných dílnách život ve vodě a kolem vody.

K místnímu prameništi se vracejí obdivovatelé pomíjivé jarní krásy bledulí a soustava Hadravských rybníků je zajímavým biotopem, který svým významem přesahuje náš region.

Na každých narozeninách se na dortu zapalují svíčky. Řečice měla dorty čtyři, vždyť slavila úctyhodné narozeniny. Co jí popřát do budoucnosti? Přejme si, aby řečické prameny nevysychaly a pomáhaly vytvořit vlídné podmínky pro život. Ať se místním lidem dobře žije a ať se rodáci a přátelé rádi vracejí do místního kraje.

Mgr. Radek Kopečný