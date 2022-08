Böhmova vila

V rodině Jana Nepomuka Böhma na Královských Vinohradech se narodil syn. Po povinné školní docházce nastoupil do učení ke svému otci a již v sedmnácti letech dostal za vyučenou (výuční list). Své schopnosti se rozhodl rozvíjet později v Německu a ve Francii, avšak válka jej zavolala, a tudíž se navrátil do Rakouska.

Na frontě byl raněn, a tak byl převelen do zázemí, kde pracoval jako zahradník ve Vídni. V nově vzniklé republice se díky otci přestěhoval do Blatné na neudržované a kamenité políčko, kde započal s pěstováním růží. První výsledky se dostavily až v roce 1921 a v roce 1925 vypěstoval svou první růži, kterou pojmenoval po své dceři Máňa Böhmová. V roce 1928 zakoupil administrativní budovu, dnešní vilu Böhm u Kalinova náměstí, aby byl blíž svým polím.

Významem dosahoval Tomáše Bati, a tak se i Blatné začalo říkat „město růží“. Jeho činnost byla nejprve přerušena druhou světovou válkou a následně ukončena zestátněním v roce 1950. Poté již jen sledoval, jak je jeho podnik ničen amatéry. Zdroj: mesto-blatna.cz

Čertův kámen

Čertův kámen najdeme uprostřed sídliště v Blatné. Je to osamělý balvan o rozměrech délka 7,5 m, výška 3,5 m a šířka 1,5 m a váže se k němu i pověst:

Boudil světem ďábel a lákal duše do pekla. Ve mlýně u Jeklíků měli velké bohatství, ale neměli dětí. Mlynář Ctiboj Jeklík a jeho žena Bělka již stárli a velmi se soužili, že nemají dědice. Paní mlynářka prosila Boha o syna, ale mlynář se Bohu hrubě rouhal a zapsal se krví ďáblu. Ďábel mlynáři slíbil, že brzy dostane syna, který však podle smlouvy připadne za dvacet let peklu.

V krátkém čase se v mlýně u Jeklíků narodil synek Bůzek. Mlynářka radostí omládla a dítě rostlo jako z vody. Lidé se však mlýnu vyhýbali, neboť prý se tam často zjevoval čert. I mlynářka se časem dozvěděla o mlynářově smlouvě s ďáblem. Plakala, trápila se, až se rozhodla, že se poradí se zbožným poustevníkem v lesích u Sázavy. Vypravila se tam i se synem Bůzkem.Světec poradil nešťastné matce, aby syna zasvětila Bohu, když jej otec upsal čertu. "Až jako kněz prvně obětuje Bohu, dojde vykoupení", prorokoval svatý muž.

Minula léta. Z hocha se stal kněz. V den svých dvacátých narozenin sloužil prvně bohoslužby v blatenském kostelíku. Ale čert nespal a letěl si podle smlouvy pro něho. Do kostela za Bůzkem ale nemohl. Zuřil vztekem. I sebral kdesi obrovský balvan a chtěl kostelík rozbořit. Když se blížil k Blatné zaslechl zvonit k pozdvihování. Hrozně zaklel. Pochopil, že prohrál a že Bůzka již nemá v moci. V tu chvíli ve vzteku a s proklínáním mrštil balvanem o zem. Balvan dopadl na louku u Blatné. Lidé jej dodnes nazývají Čertův kámen. Zdroj:jiznicechy.cz