Technický pokrok několika minulých staletí zapříčinil, že dnes již strašák zimy rozhodně nepůsobí tak ukrutně jako dřív. To, že jsme dnes tady, znamená, že naši předci souboje s mrazy vyhrávali. Jaké zbraně tedy tehdy používali – tedy, čím a do čeho přikládali, jak se zahalovali či jak se přes celý rok na krušné období připravovali, o tom všem je výstava, kterou můžete v Malé výstavní síni Prácheňského muzea v Písku navštívit do 31. prosince 2022.