Vzpomínáte si na hračky svého dětství? Tohle je panenka, kterou si doma pečlivě střeží Denisa Hájková. Pochlubte se také svými poklady z mládí.

Panenka Maruška umí mluvit. | Foto: Denisa Hájková, Třeboň

Když jsem v Deníku četla článek o retro hračkách, hned jsem si vzpomněla na panenku, kterou mám schovanou doma na památku. Nakonec jsem ji i našla, učesala, oblékla a musím uznat, že je to na svůj věk ještě docela kočka. Může být stará tak 25 let, možná více, přesně si to nepamatuji. Jako malá holka jsem jí pojmenovala Maruška. Šatičky nejsou původní, vybavuji si, že měla červenou košili a bílé kalhoty.

Panenka má na zádech přehrávač, do kterého se vloží malá disketka a díky tomu dokáže i mluvit.

Dodnes si pamatuji jednu básničku, kterou říkávala: