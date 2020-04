Roušky pro seniory ve Větřní

"Moje manželka Martina Hladíková už ušila něco kolem 300 roušek. Většina už je rozdaná a nejvíc putuje do domova seniorů ve Větřní," napsal Martin Hladík z Větřní ke své fotografii."Dělám to ráda, baví mě to, jen dochází už materiál," dodává Martina.