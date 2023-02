Z domovského Jindřichova Hradce jsme se o pololetkách vypravili do Ledové Plzně. Cesta do krásné západočeské metropole se neplánovaně protáhla kvůli stromům popadaným na koleje, ale dojeli jsme.

Plzeňští pionýři nám zajistili ubytování, a tak jsme v sobotu mohli vyrazit za zážitky: Začali jsme návštěvou Techmánie, kde jsme viděli ohnivé tornádo, vědeckou show se statickou elektřinou a vyzkoušeli si celou řadu interaktivních exponátů. V Muzeu loutek nás opět nejvíc zaujala interaktivní část s možností vyzkoušet si vodit různé loutky.

Poté jsme nahlédli do majestátní Katedrály sv. Bartoloměje a v Muzeu pivovarnictví se dozvěděli zajímavosti o vaření piva.

V neděli nám počasí přálo, a tak jsme vyrazili do zoo. Sluníčko vylákalo do výběhů spoustu zvířat, a tak bylo na co koukat. Plzeň jsme si zamilovali. Do jakého pionýrského Ledového města vyrazíme za rok? To se ještě uvidí!

Martin Bělohlávek