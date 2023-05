V sobotu 6. května 2023 se uskutečnil sedmnáctý ročník brokového víceboje družstev. Zprávu nám zaslal Bohuslav Ferdan.

Brokový víceboj družstev na dačické střelnici v Zahrádeckém lese. . | Foto: Poskytl Bohuslav Ferdan

Střelecký klub v Dačicích pořádá každoročně první víkend v květnu tento závod, který je zaměřen na myslivecké disciplíny. Na všechny terče se střílí z pohotovostní polohy, kdy je puška u pasu a při vypuštění terče nahodí závodník zbraň do ramene a teprve zamíří na letící terč. Do soutěže se přihlásila tři tříčlenná družstva, což je nejméně v historii tohoto závodu! Naplno se projevila tíživá ekonomická situace současné doby. Ceny nábojů se pohybují v rozmezí 8 až 12 Kč, což už je pro mnohé závodníky velký zásah do rodinného rozpočtu.

Závod byl vypsán na 60 terčů pro každého střelce, celkem 180 terčů pro družstvo. Střílelo se ve třech disciplínách: Lovecké baterii 20 terčů, Loveckém kole 20 terčů a Zajíci s terči 20 terčů (8+12). Počasí bylo ke střelcům vlídné, a tak závod probíhal v pohodové atmosféře.

Brokový víceboj družstev na dačické střelnici v Zahrádeckém lese. .Zdroj: Poskytl Bohuslav Ferdan

Dačický víceboj vyhrálo družstvo Evropa, které bylo složeno z těchto střelců: Vladimíra Tomíška z Valtínova, Aleše Švába z Dačic a Pavla Pavláska z Budče s dosaženým výsledkem 141 bodů.

Druhé místo obsadilo družstvo Vysočina z Velkého Meziříčí složené ze střelců Švoma Dušan, Krejčí František a Havlíček Pavel s celkovým počtem 126 zásahů.

Na třetím místě skončilo družstvo Staré Město Střed se střelci Sejk Richard, Šálek Jan a Zdychynec Václav se 106 zasaženými terči.

Všem zúčastněným družstvům děkujeme za věrnost dačické střelnici.

Nad dalším vícebojem družstev zatím visí otazník. Doufejme, že se velmi rozbouřená a nejistá doba opět uklidní a střelci opět najdou cestu na dačickou střelnici.

Bohuslav Ferdan, ředitel závodu