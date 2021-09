Seniorky se aktivně zapojily do přednášky a rovněž pohovořily o svých zkušenostech a setkáních s „ nečestnými“ spoluobčany. Kladly zajímavé dotazy a bylo vidět, že je přítomnost ženy v policejní uniformě skutečně těší.

Účastníky pobytu byly zejména zasloužilí a dlouholetí členové tohoto spolku, ve věku od 65 do 84 let. Díky bývalé ředitelce Českého červeného kříže, paní Zdence Hanzalové, prožili krásný pobyt plný zajímavých činností a přednášek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.