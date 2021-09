Na dětský den do obce Hrdlořezy zavítali v sobotu 4. září dopravní policisté z Jindřichova Hradce společně s policisty ze Suchdola nad Lužnicí. Nejen malí účastníci, ale i jejich dospělý doprovod si mohl prohlédnout výzbroj a výstroj policie či se posadit do služebního vozidla PČR. Děti které znaly dopravní značky nebo věděly čísla na tísňové linky IZS, obdržely od policistů drobné dárečky jako omalovánky, pexesa či postřehovou hru s logem policie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.