Setkání mladých lidí z více zemí Evropy v Malém Ratmírově

Čtenář reportér

ICM Jindřichův Hradec z.s. pořádá v těchto dnech projekt Let's not be afraid of Youth participation activities, který je financován vzdělávacím programem Erasmus+. Více nám napsala Marcela Kubincová a přidala i několik fotografií.

Erasmus+ projekt v Malém Ratmírově. | Foto: Marcela Kubincová

Hlavním tématem tohoto projektu je naučit se být aktivním občanem a podílet se na budování demokratické společnosti. V rámci projektu jsme se setkali mladí lidé Turecka, Španělska, Maďarska, Slovenska, Itálie a samozřejmě České republiky. Počasí nám přálo a areál v Malém Ratmírově, kde jsme se ubytovali, umožnil začlenit různé sportovní aktivity. O situaci mládeže ve vlastních zemích jsme se bavili během vzdělávacích aktivit. Tento projekt nám připomněl, jak je důležité setkávání se mladých lidí z různých zemí, seznamování se se situací v zapojených zemích a možnostech, které mladí ve své zemi mají. Každý večer se konaly kulturní noci a všichni sdíleli informace o své zemi a jídle, které si ze své země přivezli, tančili jsme národní tance a učili se slovíčka v různých jazycích. Za velmi krátkou dobu jsme se naučili mnoho o participaci mládeže, vytvořili jsme mnoho přátelských pout, které je těžké získat v každodenním životě. Účastníci se budou loučit s vědomím, že každá demokracie potřebuje aktivní občany. Už nyní se těšíme na další možnosti, které nám vzdělávací program EU nabízí. Marcela Kubincová