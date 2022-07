Škodova díla jsou stopy každodennosti s úmyslem komunikovat

Čtenář reportér Čtenář

Stopy nás vedou zkratkou ke koncepci reprezentativní výstavy z tvorby jihočeského umělce s mezinárodním renomé Michala Škody. V bilančně-tematickém výběru kreseb a soch z let 2014 – 2021 jsou prezentované některé základní koncepce a schémata jeho dlouholeté umělecké cesty, čímž je otevřená směrem do minulosti i do budoucnosti, informovala Paulina Skavová. Děkujeme.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstava Michala Škody: Stopy | Foto: archiv AJG