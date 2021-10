Jedno netopýří dobrodružství z nedávné doby přibližuje Klára Černá z Třeboňské záchranné stanice: „Do naší péče se dostal netopýr pestrý, kterého nalezli tonoucího v záchodové míse. Netopýr nedopatřením zalétl do domu a nepozorován zde zřejmě strávil delší dobu. Žízeň ho pak dovedla až k zmíněnému zdroji vody, který se mu však stal málem osudným.“

Záchranná akce přišla naštěstí včas. Netopýr pak v péči třeboňské stanice strávil několik dní, aby bylo jisté, že mu nic neschází.

„K záletům netopýrů do vnitřních prostor domů dochází většinou v podzimním období, při přeletu z letních kolonií do tradičních zimovišť, často se jedná o tohoroční ještě nezkušená mláďata. V případě, že netopýr zalétne například do bytu, je nejlépe otevřít okna dokořán, zhasnout a odejít. Zvíře obvykle brzy zjistí, že se spletlo a samo opět vylétne. V případě záletu většího množství jedinců a/nebo když tento postup nezafunguje, je dobré o radu požádat nejbližší záchrannou stanici nebo Českou společnost pro ochranu netopýrů“, vysvětluje Klára.

„Pokud se s podobnou situací obyvatelé domu setkávají opakovaně, snadným řešením je instalace sítí proti hmyzu do oken. Při nálezu zraněného netopýra je nejlepším řešením jeho umístění do papírové krabičky s kouskem látky nebo papírové utěrky a trochou vody např. ve víčku od sklenice a jeho transport do nejbližší záchranné stanice. Nikdy však na netopýry nesaháme holou rukou“, doplňuje.

Příběh krásně zbarveného netopýra pestrého z Českých Budějovic skončil happy endem - šťastný zachránce jej po pár dnech dle pokynů pracovníků stanice vypustil zpět do volné přírody na lokalitě, kde byl nalezen.

V případě nálezu živočicha, u nějž zvažujete svou pomoc, se můžete předem poradit s pracovníky Třeboňské záchranné stanice na čísle +420 384 722 088 (automatické přesměrování na mobil). Kontakty na ostatní stanice pro handicapované živočichy, které působí na jiných místech ČR, naleznete na zde. Více o netopýrech se dozvíte na webu České společnosti pro ochranu netopýrů.

Olga Růžičková

Záchranná stanice pro živočichy Třeboň