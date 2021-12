Druhé místo patří rozesmátému snímku Lukáše Bušty, který vznikl na procházce s rodinou u kostela sv. Jakuba. A na třetím místě se umístila fotografie, kterou nám poslala Denisa Provazníková. Selfie hasičské party vzniklo na opravdu neobvyklém místě - na střeše nemocnice.

A jaké ceny si výherci odnesou? Výherce na Facebooku si vysloužil dárkový poukaz na individuální fotokurz s fotografem Martinem Kozákem. Za první místo od poroty výherkyni patří mobilní telefon, druhé místo je oceněno poukázkou na hodinu rodinného fotografování od fotografa Martina Kozáka a třetí oceněná se může těšit na selfie tyč. A protože se blíží Vánoce, každý dostane ještě tašku s dárkovými předměty města.

Ze všech snímků vznikla také velkoformátová koláž, kterou si můžete prohlédnout na chodbě Muzea fotografie a moderních obrazových médií.

Všem výhercům gratulujeme a moc děkujeme každému, kdo své fotografie do soutěže poslal, bylo se na co dívat. O své snímky našeho krásného města se můžete podělit i nadále. Stačí na Instagramu označit @jindrichuv_hradec_oficialni a my vaše fotky rádi nasdílíme.

Eliška Čermáková