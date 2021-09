Piloti se se svými stroji do Strakonic dostavili z celé České republiky, nechyběl ani přelet bojových letounů Gripen.

Kdo měl zájem, mohl si za krásného počasí užít i vyhlídkový let. Program byl připraven pro dospělé i pro děti. Kromě letadel představili svoji techniku hasiči, vojáci a záchranka. Nechyběla ani malá ukázka historických vozidel a veteránů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.