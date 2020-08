Tábor 2020 pořádaný Základní školou a Mateřskou školou Nová Bystřice, který se již po třetí za sebou konal v Cyklocampu Staré Město pod Landštejnem, nakonec úspěšně proběhl.

Tábor se konal konal v cyklocampu ve Starém Městě pod Landštejnem. | Foto: Marika Hauserová

Celotáborová hra byla připravena a tak na necelou stovku táborníků ve dnech 1. – 8. srpna 2020 čekaly vesmírné úkoly i zajímavosti, aktivity motivované tématy z budoucnosti i tradiční táborové činnosti, které zvládli všichni na jedničku. Děti od šesti do patnácti let nocovaly v chatkách, v noci držely hlídky, objevovaly krásy přírody, hrály hry a soutěže, trávily prázdninový čas v prima partě kamarádů – a o tom letní tábory přece jsou!

Vstávalo se denně v 7.15 hodin a následovala losovaná rozcvička, kterou vedli praktikanti Kája, Klárka, Eliška, Nikča a Petr. Po snídani hygiena a pak se každý vrhnul do úklidu chatek, protože ten bodovaly zdravotnice Monika a Lenka. Dopolední i odpolední program byl plný her např. Výcvik kosmonauta, Zpráva z budoucnosti, Návštěva mimozemské galaxie, Hvězdy mezi námi, Pomsta planet, Vesmírní agenti, Záchrana Země atd. Za účast na každé hře a její zvládnutí obdržel každý oddíl přidělený počet bitcoinů – táborových bodů, peněz. Ty se v pátek mezi děti rozdělily a každý si mohl na vesmírném trhu dle libosti nakoupit ve stáncích: Drinkstanice, Vesmírná cukrárna, Štěstíčko, Planetkový sekáč, Kometová hračkárna, Hnusomňamky. Večery patřily kulturním vesmírným programům.

Tábor tvořilo šest oddílů, které měly svůj název, barvu šátku i táborové tašky, místo, pokřik, svou vedoucí z řad: Mamba, Alička, Eliška, Kovík, Kelda a Barča, secvičilo vždy nepřekonatelná podařená kulturní vystoupení – Vesmírné divadlo, Hvězdy večera, Módní přehlídka z budoucnosti, Robotí a kosmický tanec, který vyvrcholil bouřlivou diskotékou.

Ve čtvrtek nechyběly noční hry, ať už oddílová s baterkami, nebo stezka odvahy, na kterou nešlo půlku dětí vůbec probudit. Dva dny sice pršelo, ale hala v areálu tábora nabízela pokračování v programu, a když přišel naopak perný slunný den, táborníky čekala vesmírná pláž, volejbal, kosmické polejvání i melounové osvěžení. Za to velké díky Veronice Mihulkové.

Jídelníček byl pestrý a jazýčky dětiček jsou všelijaké, ale co mezi svačinkami vyhrálo? B*B – banán a bábovky, které upekli Renata a Petr Polanských. Děkujeme.

Poslední večer u společného táboráku nesměl chybět, zpívalo se, opékaly se chutné špekáčky dodané od pana Loskota. Díky. Rovněž i sponzorům: Městu Nová Bystřice, obci Číměř, firmě Čočky - Maternia s.r.o.

Týden utekl, konce táborů jsou vždy dojemné. Když se podívám za tímto táborem 2020, chtěla bych konstatovat: „Děti byly super a vše se dalo vyřešit v klidu a hned. Mnozí z táborníků byli úplně poprvé, přijeli i z dalekých měst a byli moc šikovní. Mile překvapili ale i ti zkušení, letití táborníci, kteří táhli za jeden provaz a pomáhali ostatním. Všichni se vždy zapojili a byla to fajn banda dětí. Zdravotnice tvořily výborný záchranný tým, odvedly dobrou práci a táborníci v nich měli zdravotní podporu.

Chci hlavně touto cestou poděkovat jmenovaným vedoucím a praktikantům, bez vaší ochoty a pozitivní energie by naše tábory nemohly proběhnout. Jsme tým, na který jsem po tolika letech pořádání táborů osobně moc pyšná. Vždycky říkáme, kdyby nás to nebavilo, tak to neděláme, a nás to baví!“