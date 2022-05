O pár kilometrů dále je další sklářská obec Alt-Nagelberg. Zde najdete sklářské muzeum a velmi pěkný sklářský park. Na severním okraji Alt-Nagelbergu se také větví úzkorozchodná železnice z Gmundu. Jeden směr pokračuje do Litschau, druhý do Heidenreichsteinu. Kdo chce pojmout výlet jako okruh, může pokračovat přes další sklářskou obec Brand-Nagelberg do města Litschau. V Litschau můžete podniknout okružní 4,5 km dlouhou procházku kolem jezera Herensee s informačními tabulemi o fauně a floře a s fitness zastaveními.

Adéla Říhová, Jindřichův Hradec