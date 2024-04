Loňský houbařský úlovek a zároveň nadějné přání do letošního roku nám zaslala paní Pavlína Karbová. Za příspěvek velice děkujeme.

„Zasílám jedno foto mého houbařského úlovku, ale snímek bohužel není v dobré kvalitě. Křemenáče ovšem byly. :-) Je to nález z léta 2023 a tím bych chtěla hlavně říci, že stejné dárky od přírody bych uvítala i v tomto roce. Určitě nejsem sama,kdo si to přeje,“ napsala nám do redakce paní Pavlína Karbová.

Snad i letošní rok vydá příroda houbařům podobné dary.Zdroj: Pavlína Karbová

Smrž jako z encyklopedie číhal u silnice mezi Klikovem a Františkovem