Zážitek ze stromů kolem rybníků Kukla, Starý Kanclíř a Nový Kanclíř měla Monika Šavlová z Kladrub u Stříbra, která se vypravila za příbuznými do Lutové. Krásné staré stromy nafotila a poslala do redakce. Děkujeme.

Monika Šavlová z Kladrub se podívala do Lutové a vyfotila její krásy. | Foto: Monika Šavlová

Už mnoho let jezdíváme pravidelně k příbuzným do Lutové u Chlumu u Třeboně. Pokaždé projíždíme po silnici z Kostek do Lutové po hrázích rybníků Kukla, Starý Kanclíř a Nový Kanclíř a pokaždé nás uchvátí letité stromy na nich stojící. Pravda, zub času už leckteré z nich poznamenal, mnoho jich již padlo nebo je větry polámaly. Ale i přesto jejich torza ve vodě ležící mají svoje nevšední kouzlo. A je úplně jedno, jestli prší nebo svítí sluníčko.