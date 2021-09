Toulava je oficiální turistickou oblastí na území Táborska, Sedlčanska a okolí Milevska, jejímž centrem je město Tábor. Krajina na pomezí jižních a středních Čech svou slavnou historií a množstvím památek, romantickými zákoutími i nepoznamenanou, zachovalou krajinou, vždy lákala návštěvníky. Země historická, kde zněl husitský chorál a zrodil se rod Pánů z Růže, kraj drobných zřícenin, zapadlých malebných vesnic a úchvatné lidové architektury. Je to krajina stvořená k toulání a objevování, bohatá na zážitky, tradice, dobré jídlo, aktivní vyžití i místo pro relaxaci a odpočinek.

Pro cyklisty má Toulava, ležící na pomezí jižních a středních Čech, „v kapse“ zhruba dvacítku tras daleko od davů a přelidněných cyklostezek terény vhodnými pro všechny. Atraktivitu cílů naznačují už vlastní názvy jednotlivých tras. Například: Vesele do Smutné, V království princezny Zlatovlásky, Soběslavská Blata – Krajinou jihočeských pohádek, Na konci světa, Mezi dvěma pivovary za hranici Blat a Kozácka, Kde domov můj – z Milevska přes Zvíkov ke Kovářovu, S Krčínem za čerty krajem kamenů, Toulavským hvozdem na hrad čarodějnic, Za Jistebnickým kancionálem a další.

Že je Toulava je krajinou pěší turistice a cykloturistice zaslíbenou potvrdil i produktový manažer zdejší turistické oblasti Jan Sochor. „Vyrazit lze na Stezku údolím Lužnice, která je jako jediná v České republice zařazena na seznam nejlepších tras v Evropě, na stezky po kterých se chodí každoročně do Prčice, podél Vltavy trasou Vltavských vyhlídek, na Poutní stezky, které propojují klášter v Milevsku, Bechyni a úchvatný poutní areál v Klokotech, na Pivní stezku a na čtyři desítky dalších tras a naučných stezek,“ konstatoval Sochor.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.