Velkého úspěchu dosáhl student druhého ročníku oboru modelářství a návrhářství Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni Matyas Řeřicha. Za příspěvek děkujeme Janu Zieglerovi.

Třeboňský student byl druhý v soutěži módních návrhářů v Jihlavě. | Foto: Archiv školy

Na mezinárodní soutěži Mladý módní tvůrce v Jihlavě získal nedávno druhé místo v oděvně výtvarné kategorii na téma DRUHÝ ŽIVOT PAPÍRU. Student si svůj model nazval PAPER-MAN. Oděv je celokašírovaný pouze z odpadního materiálu. Slogan, který doprovázel model při soutěži byl parafrází na Bibli: „Na počátku bylo slovo, a to slovo bylo papír.“ Už od dob starých Číňanů papír doprovází života běh lidstva. Ale co když jeho působení nekončí skládkou a recyklací? Co když někde mezi, někde v průběhu dění, vznikl nový, dosud nepoznaný život?“

Třeboňský student získal v obrovské konkurenci škol z celé České republiky 2. místo. A zlato mu uniklo o pouhý jediný bod. Jak se říká: to naštve, nicméně i tak se jedná o pěkný úspěch.

Soutěž Mladý módní tvůrce České republiky (MMT ČR) byla původně určena pro žáky oděvních a textilních středních škol ČR. Tato soutěž se konala nejprve v Liberci, Praze a Pardubicích. Od roku 1998 se soutěž Mladý módní tvůrce pořádá v Jihlavě. Od roku 2009 jsou mezi soutěžní obory MMT ČR zařazeny soutěže kadeřnické a kosmetické tvorby. Soutěže se účastní i žáci ze zahraničí – Slovenska, Německa, Rakouska.

Jan Ziegler