Nalédněte do speciálně vyzdobených zámeckých pokojů v třeboňském zámku. Kastelán Vít Pávek potvrdil, že vánoční prohlídky zámku se neruší a pokračují podle původního plánu. Děkujeme státnímu zámku Třeboň za poskytnuté fotky.

Vánoční prohlídka zámeckých pokojů na státním zámku Třeboň | Foto: Státní zámek Třeboň

Přijďte na speciální vánoční prohlídky svátečně nazdobených schwarzenberských zámeckých pokojů. Ty se konají vždy od čtvrtku do neděle od 10 do 15 h, a to až do poslední adventní neděle 19. prosince.