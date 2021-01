Koledníci Vám zazpívají a požehnají na www.trikralovasbirka.cz, kde můžete přispět do online kasičky Farní charity Jindřichův Hradec až do 30. dubna 2021. Nejste-li přítelem online prostoru, na Tříkrálovou sbírku můžete přispět osobně. V Jindřichově Hradci a dalších městech, obcích na území ORP Jindřichův Hradec naleznete statické kasičky. Odměnou Vám bude drobný dárek v podobě požehnané křídy, cukru a kapesního kalendáře pro rok 2021.

Seznam kasiček:

Jindřichův Hradec

Farní charita Jindřichův Hradec - Arch. Teplého 1306

Probošský kostel Nanebevzetí Panny Marie Jindřichův Hradec

Evangelický kostel církve Českobratské evangelické Jindřichův Hradec

Lékárna Nemocnice Jindřichův Hradec - Vídeňská ul.

44. lehký motorizovaný prapor Jindřichův Hradec

Podatelna MěÚ Jindřichův Hradec

ČSOB Pojišťovna Jindřichův Hradec

obchod Jindřichohradecké zero

obchod Natur máma

obchod Elzy

Otevřená okna, z.s.



Nová Bystřice

Kostel sv. Petra a Pavla Nová Bystřice - neděle při mši sv.

Kostel Nejsvětější Trojice - Klášter u Nové Bystřice - neděle při mši sv.

MěÚ Nová Bystřice

Staré město pod Landštějnem

Úřad městyse Staré město p. Landštejnem

Kardašova Řečice

Kostel sv. Jana Křtitele Kardašova Řečice - neděle při svatém příjímání

Městská knihovna Kardašova Řečice

Strmilov

Kostel sv. Jiljí Strmilov - neděle při mši sv.

MěÚ Strmilov

Deštná

Kostel sv. Ottona Deštná - neděle, středa při mši sv.

MěÚ Deštná

MŠ Deštná

Pluhův Žďár

OÚ Pluhův Žďár

MŠ Pluhův Žďár



Obecní úřady

OÚ Hatín

OÚ Plavsko

OÚ Lásenice

OÚ Roseč

OÚ Horní Skrýchov



Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 chceme využít na:

1) Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci.

2) Finanční podporu osobám v těžké životní situaci.

3) Podporu a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší.

4) Podporu a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství.

5) Podporu provozování Výdejny Samaritán.

Podrobnější informace naleznete na webu www.jindrichuvhradec.charita.cz Přispět do sbírky můžete také celoročně na sbírkový účet 66008822/0800, variabilní symbol Farní charity Jindřichův Hradec je 77702008 a to bankovním převodem i platbou on-line. Zaslat můžete i dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.

Tříkrálová sbírka pomáhá potřebných lidem více než 20 let a letos tomu nebude jinak.



Děkujeme za Vaši štědrost a prosíme o Vaši podporu i v roce 2021.



Jitka Smrčková, Farní charita Jindřichův Hradec