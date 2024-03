V Hamru, malé obci v sousedství Chlumu u Třeboně si na tradice potrpí. Za příspěvek a fotky z vynášení Mporany děkujeme Janu Pumprovi.

Vynášení Morany v Hamru. | Foto: Jan Pumpr

Tento prastarý obyčej se stal náplní Smrtné neděle, kdy obyvatelé vsi Hamr u Chlumu u Třeboně vynesli její symbol Moranu ke Koštěnickému potoku, který protéká její severní částí.

Starosta sboru dobrovolných hasičů v Hamru Jan Pumpr předčítal při průvodu vsí zápisy ze starých kronik o způsobech loučení se s vládou Zimy nejen v českých zemích. Když průvod včele s dětmi nesoucími tento symbol vlády končícího ročního období došel k mostu nad vodním tokem, byla Morana vhozena do jeho proudu se slovy "Morano, už pokoj nám dej a do Hamru se již zpátky nevracej. Děti také do vody za odplouvající Moranou vhodily její malé ztvárnění, vyrobené z papírových ubrousků a pořádající členové SDH Hamr je za jejich aktivní účast odměnili sladkými lízátky. Všichni se již těšíme na hezké počasí a vůni kolem všudy přítomného jara.