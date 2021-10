Adam Václav Michna z Otradovic se narodil v Jindřichově Hradci na přelomu 16. a 17. století. Studoval na jindřichohradeckém jezuitském gymnáziu. Působil jako varhaník. Byl talentovaný hudební skladatel, který skládal písně k nejrůznějším významným událostem v Jindřichově Hradci. Například složil skladbu "Hippolyt, červená mučedlnická jindřichohradecká růže" k příležitosti uložení ostatků patrona města sv. Hoppolyta, které se v Jindřichově Hradci uskutečnilo 23. srpna 1637. Jinou píseň pak připravil k slavnosti přenesení obrazu Panny Marie Boleslavské, tak zvaného Palladia země české, z Vídně do Staré Boleslavi. Cesta vedla přes Jindřichův Hradec, kam procesí se zázračným obrazem dorazilo 17. srpna 1650 za zpěvu jeho písně Ó klenote české země.

Adam Václav Michna, rytíř z Otradovic Jindřicho-Hradecký, je nepochybně zatím tím nejvýznamnějším jindřichohradeckým rodákem, který navíc nese ve svém jménu i přídomek svého města. Bez něj bychom asi v Čechách už dávno nemluvili česky, neboť národ tvoří lidé, kteří spolu zpívají v jedné řeči. Měli bychom tedy o Michnovi asi všichni víc vědět, svět nám jej obdivuje a závidí, ale my se k němu hlásíme jen chabě. Bitva na Bílé Hoře před 400 roky a následné persekuce, exemplární poprava 27 českých pánů, je začátkem Baroka v Čechách, pro které Adam Michna jako básník a skladatel tolik udělal. Michnovy „Tance Smrtí“ ukazují cestu k Nebi. Zpěv lidi totiž zbavuje strachu, uzdravuje, dává radost, Víru, Lásku, Naději. Tyto písně, bez jedu zloby ukazující skutečný vztah života a smrti, jsou stále živé, moderní, mohou zaznít kdykoliv, k divadlu, tanci. A dvojité jubileum Michnova staršího kolegy, slavného varhaníka-skladatele Michaela Praetoria (1571-1621) prováže v tanci, zpěvu a nástrojové muzice celý náš festival. Michnovské Slavnosti nás mají všechny propojovat, dát nám radost z vlastní kulturnosti, poukázat ke kulturním kořenům naší civilizace, i českého národa, mají potěšit smutné a bolavé v nelehkých dobách, ukázat cestu dál a výš. Mají propojovat generace, přivést hosty do Hradce, dát příležitost místním silám," říká organizátor Slavností Adama Michny z Otradovic Michael Pospíšil.

Od pátku do neděle město ožilo slavnostmi Adama Michny z Otradovic, které připomněly nejvýznamnějšího jindřichohradeckého rodáka a hudebního skladatele. Na své si přišli nejen milovníci barokní hudby. Připraveny byly koncerty, mše, jarmark, dýchánek s tancem nebo procházka. Návštěvníci měli možnost poznat Michnu jinak než "jen" jako autora oblíbené vánoční koledy Chtíc, aby spal.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.