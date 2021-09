"U Zlaté stoky se poslední srpnový víkend představilo sedm souborů z Čech, Moravy a Rakouska," vysvětluje Marcela Božovská z Lomnice nad Lužnicí k fotografiím z folklorního festivalu. "Nechyběla řemesla, historická vozidla, Moravanka," vypráví. Dobrovolné vstupné ve výši 33 618 Kč bylo odesláno rodinám zasaženým tornádem ze souborů Old Stars a Pomněnka. Za zaslané fotky Marcele Božovské děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.