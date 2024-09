28. ročník mezinárodní výstavy umění INTERSALON opět přináší unikátní spojení různých uměleckých disciplín, které představuje laické i odborné veřejnosti. Tato prestižní akce, na které se letos představí více než 80 výtvarníků z celé Evropy, nabízí široké spektrum děl v oblastech malby, kresby, grafiky, fotografie, objektové tvorby a digitálních médií. Odborná porota pravidelně ocení šest nejzajímavějších děl, což dodává výstavě soutěžní náboj a umožňuje umělcům získat zasloužené uznání.

Hlavním cílem INTERSALONu je podpořit konfrontaci a setkávání umělců, což nejen že podporuje výměnu názorů a myšlenek, ale také posunuje hranice tradičního uměleckého pojetí. Dalším důležitým cílem je seznámit širokou veřejnost s různými uměleckými směry a trendy, čímž výstava nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do světa současného výtvarného umění a pochopit jeho různé aspekty a významy. Díky tomu se INTERSALON stává významnou platformou pro popularizaci umění bez limitu, což veřejnosti usnadňuje pochopení současných uměleckých trendů.

close info Zdroj: MFMOM zoom_in Pozvánka.

Výstavu pořádá Asociace jihočeských výtvarníků ve spolupráci se vzdělávacím a kulturním centrem Jindřichův Hradec a Muzeem fotografie a moderních obrazových médií. AJV je prestižní sdružení profesionálních výtvarných umělců a teoretiků Jihočeského kraje, jehož posláním je rozvíjení umělecké tvorby a prezentace jejích výsledků formou výstav. Významnou roli hrají také mezinárodní kontakty, které vedou k pravidelné každoroční výstavě INTERSALON AJV. AJV neustále přináší nové podněty nejen v rámci komunikace na profesní umělecké scéně, ale i pro obohacení kulturního života v Jihočeském kraji.

INTERSALON AJV v průběhu 27 let přilákal přes 1500 výtvarných umělců z 27 zemí světa, což jej činí mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale i v rámci celé ČR. První ročníky se konaly v DK Metropol v Českých Budějovicích, později v Jihočeském muzeu. Po jeho rekonstrukci se výstava přesunula do různých míst jako Písek, Pasov nebo Tábor. Do Českých Budějovic se vrátila před 7 lety a od roku 2015 se konala v Galerii Mariánská, dokud nebyla galerie uzavřena. Nyní se INTERSALON vrací do Jindřichova Hradce v prostorách Muzea fotografie a moderních obrazových médií.

Téma letošního ročníku „Umění v pohybu“ čerpá inspiraci z konání Olympijských her 2024 v Paříži, které připomínají sté výročí od posledního pořádání her v Paříži v roce 1924. Tento rok je také významný pro Asociaci jihočeských výtvarníků, která oslavuje přibližně 100 let od svého založení. Výstava se stává prostorem pro odbornou komunikaci a vzájemnou inspiraci mezi umělci z různých regionů.

INTERSALON AJV tak zůstává důležitou součástí kulturního dění v Jihočeském kraji i mimo něj a představuje jedinečnou platformu pro veřejnou prezentaci současné umělecké tvorby.

Vernisáž výstavy se uskuteční 3. října 2024 v 17 hodin a výstava bude trvat až do 31. prosince 2024.

MFMOM