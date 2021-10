Uvítat je přišli kromě pana starosty a paní zastupitelky i děti z Mateřské školy Písečné pod vedením paní ředitelky a paní učitelek, a to krásnými písničkami a básněmi.

V sobotu 25. září 2021 jsme v Písečném uvítali devět nových občánků obce, a to z místních částí Slavětín, Chvaletín a Písečné - Lucinku, Haničku, Edíka, Františka Josefa, Mariána Maxe, Vítka, Davídka, Kristiána a Štěpánka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.