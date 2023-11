S.O.S. BAZÁREK na pomoc poraněným volně žijícím živočichům na jihu Čech je opět tady! Třeboňská záchranná stanice srdečně zve na druhý ročník benefiční akce. Za pozvánku a příspěvek děkujeme Ivě Šímové.

Ze života Třeboňské záchranné stanice. Je "domovem" pro zraněné volně žijící živočichy. | Foto: Archiv redakce a záchranné stanice

Přijďte v sobotu 25. listopadu 2023 do areálu stanice v Jateční ulici v Třeboni a podpořte péči o zvířata z volné přírody v nouzi i trvale handicapované stálé obyvatele! Vyhlížet vás od 13:00 do 16:00 hodin netrpělivě budou (nejen) krkavci Péťa s Pepinou a čekají vás roztomilé dárečky i voňavý podzimní čajík pro všechny.

Třeboňská záchranná stanice pečuje o poraněné volně žijící živočichy na území Třeboňska, Jindřichohradecka a Dačicka a věnuje se ekologické výchově a osvětě nejen dětí ve školkách a školách, ale i široké veřejnosti.

Činnost stanice je z velké části závislá na financích, které se podaří sehnat od soukromých dárců, neboť peníze "veřejné" (o které je třeba každoročně bojovat) tvoří jen cca 1/3 rozpočtu. "Srdečně zveme všechny, komu naše činnost dává smysl a chtěli by nám pomoci, na druhý ročník benefičního setkání, S.O.S. BAZÁREK 2023. Přijďte se v sobotu 25. listopadu od 13:00 do 16:00 hodin podívat do Expozice zvířat s příběhem v Jateční ulici v Třeboni a podpořte naši práci příspěvkem do veřejné sbírky Zvíře v nouzi. Na oplátku si odnesete drobné dárky, které udělají doma radost v čase Adventu nebo potěší pod stromečkem", láká k návštěvě Iva Šímová.

Sirotka odchovávají na kozím mléku. Do volné přírody se už nevrátí

"Letos se kromě jiného můžete těšit na krásná ptačí krmítka, domov vám provoní adventní věnce i zelené koule, nejen děti si určitě oblíbí veselý komiks Čus vydrus a zábavnou sadu Hrajeme si s ptáky . A určitě se hodí i bylinkové soli do horké koupele. Tohle všechno i spoustu dalších drobností pro potěchu vás i vašich blízkých najdete v areálu třeboňské stanice již tuto sobotu. Zahřeje vás nejen hezký pocit z pomoci našim zvířecím sousedům, ale i speciální podzimní čajík, který s láskou připravíme pro všechny příchozí zmrzlíky", pokračuje hlavní organizátorka akce s úsměvem.

"Od ledna letošního roku prošlo naší péčí již více než 500 zvířecích pacientů, realizovali jsme 140 výukových programů a prohlídek stanice pro školy a školky, Expozici trvale handicapovaných zvířat v Jateční ulici v Třeboni navštívilo dalších více než 6000 návštěvníků. Samostatně i ve spolupráci s jinými organizacemi jsme uskutečnili 12 úspěšných akcí pro veřejnost, zpracovali jsme 246 odborných posudků na škody způsobené vydrou říční na rybích obsádkách a zodpověděli více než 130 dotazů v naší poradně a poskytli stovky telefonických konzultací. Abychom tu mohli být pro zvířata i lidi nadále, potřebujeme také vaši pomoc. Těšíme se na vás v sobotu 25. listopadu mezi 13:00 a 16:00 hodin v areálu Třeboňské záchranné stanice v Jateční ulici 311!", dodává Iva Šímová na závěr.