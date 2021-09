Více než tisíc lidí zavítalo do bazénu v Jindřichově Hradci v den konání zábavné akce Vánoce v bazénu.

Jindřichohradecká akce Vánoce v bazénuFoto: Archiv bazénu Jindřichův Hradec | Foto: Archiv bazénu Jindřichův Hradec

Akce Vánoce v bazénu v prostorách vnitřních bazénů v reakci na počasí improvizovaně nahradila Vánoce ve venkovním areálu. Návštěvníci se ujistili, že před bazénem nasněžilo a poté, co si symbolicky připomněli, že do Štědrého dne zbývají přesně 4 měsíce, se rodiče s dětmi zapojili do her a soutěží. Na závěr si pak návštěvníci svůj „vánoční dárek“ vytočili na vánočním kole štěstí.