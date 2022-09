Ve škole to hýří barvami. Připravili výstavu květin, ovoce a zeleniny

Základní škola v Jarošovské ulici ve spolupráci se zahrádkáři uspořádala výstavu ovoce, zeleniny a květin. Výstava, na které to hýří podzimními barvami, je otevřená veřejnosti ještě do čtvrtka 22. září. Přijďte se podívat na to, co všechno si žáci připravili.

Výstava ovoce, zeleniny a květin v Jindřichově Hradci | Foto: město Jindřichův Hradec



Výstava otevřena ještě ve čtvrtek 22. 9. 2022 od 8.30 do 15 h. Děkujeme Městu Jindřichův Hradec za poskytnutý příspěvek.