"Žáci naší školy se již více než rok aktivně účastní DofE programu," napsala nám Lucie Šimánková ze Základní školy praktické, Třeboň. A co vůbec DofE program znamená?

Velká mezinárodní návštěva v základní škole praktické. | Foto: Poskytla Lucie Šimánková

THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD-Mezinárodní cena vévody z Edinburghu, známé pod zkratkou DofE. Program, který podporuje mladé lidi z celého světa v osobním rozvoji, smysluplném trávení volného času a v překonávání mnoha výzev.

Poslední týden v březnu probíhala v Praze konference Erasmus + Award in Europe 2.0, které se účastnili DofE vedoucí z Finska, Bulharska a České republiky. Na této konferenci jsme měli také svého zástupce. Hlavním tématem setkání bylo, jak pracovat se znevýhodněnými lidmi, jak je správně motivovat, aby je plnění programu bavilo. Aby i ostatní účastníci viděli v praxi, že to jde, vyrazili všichni do Třeboně. K nám do školy.

A nebyla to malá výprava. Bezmála 30 lidí. Seznámili se s našimi dětmi, prošli si třídy i ostatní prostory školy. Pak se všichni sešli k malému občerstvení. Poté se formou prezentace seznámili s naší prací s DofE dětmi-jaké si plní výzvy, jak se jim vede, co bylo nejlepší, co nejtěžší. Společně se pak podívali na fotografie z již splněné cvičné expedice.

Velká mezinárodní návštěva v základní škole praktické.Zdroj: Poskytla Lucie Šimánková

Na závěr byla malá beseda s dětmi, které si program plní. Děti se nejdříve trošku ostýchaly, neboť se mluvilo převážně v angličtině. Vždy byl ale po ruce někdo, kdo vše přeložil. A tak ostych zmizel. A bylo to vážně moc fajn. Děti vyprávěly a shodly se, že nejlepším zážitkem pro ně byla expedice.

Jednoznačně se ukázalo, že i děti z praktické školy toho dokáží opravdu hodně a ve většině případů je to pro ně zážitek na celý život. Vždyť přece ne každý si může říct, že zvládne přeplavat rybník Svět nejenom tam, ale i nazpět, že dokáže pravidelně a rád pomáhat lidem s postižením. Nebo že každý den sedne na kolo a dohromady ujede 800 km. A nakonec že si dokáže zabalit batoh na dva dny a vyrazit do přírody. Postavit stan tak, aby se nezbořil při prvním větříku. Uvařit si v ešusu čaj z jehličí a šípků, připravit teplé jídlo. Ujít pár kilometrů s mapou. Zažít legraci. A to vše bez mobilu a bez pomoci dospěláků. Tak to už je něco, nemyslíte?

A něco to opravdu je. Je to obrovský úspěch. Motivace pro nás do dalších dní. A my věříme, že pro všechny, kdo to s námi mohl sdílet, můžou být naše děti velikou inspirací.

Lucie Šimánková