S jarním oteplením vyrážejí lidé více do přírody a tak se častěji daří nacházet volně žijící živočichy, kteří potřebují naši pomoc. Jedním z nebezpečí, která na zvířata venku číhají v důsledku lidského konání, jsou zapomenuté rybářské vlasce a háčky.

Vlasce a háčky jsou pastí pro řadu zvířat. | Foto: ZS Třeboň

Hned prvním zvířecím pacientem, který se dostal do péče Třeboňské záchranné stanice v letošním roce, bylo odrostlé mládě kachny divoké. Při shánění potravy narazilo na rybářský háček, který si zapíchlo do jazyka. Trpícího zvířete si tehdy naštěstí všimli pozorní lidé. Přestože bylo zranění vážné, měl příběh šťastný konec a vyléčenou kachničku se podařilo navrátit do přírody. „Pozůstatky po tzv. sportovním rybolovu jsou velkým nebezpečím nejen pro zvířata žijící přímo na vodě. Například ptáci proletující korunami stromů nad korytem řeky či nad břehy rybníka se do takové pasti chytí velmi snadno. Zvíře, které se zamotá, nemá žádnou šanci na vysvobození svépomocí. Vlasce jsou téměř neviditelné, pevné, prakticky nepřetrhnutelné, a v přírodě se rozkládají velmi pomalu. To, že bývají zpravidla zakončeny ostrým háčkem, je už jen smutnou „třešničkou na dortu“,“ vysvětluje Nikola Mrázková z Třeboňské stanice. „Nyní máme čerstvě v péči další oběť této nebezpečné nástrahy. Jedná se o vzácný druh, kalouse pustovku. Zamotal se do vlasce a při snaze se osvobodit si přivodil vážné poranění křídla. Naštěstí nedošlo ke zlomenině a tak doufáme, že se nám tuto roztomilou sovu podaří navrátit zpět do přírody,“ doplňuje Nikola. Výše uvedené problémy se netýkají pouze rybářských vlasců. Nebezpečí pro volně žijící živočichy představuje celá řada dalších předmětů, jako jsou pohozené provázky, plasty, plechovky, v současné době také například pohozené roušky atp. Proto s čím do přírody vyrážíte, to si, prosím, také odneste zpět domů. Vyplatí se to!