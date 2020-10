Jen o víkendech a státních svátcích lze navštívit tajemný vrch mezi šumavskými vrchy a sestupem do Blanského lesa Knížecí Stolec.

• Okruh od Uhlíkovské hájenky, kde je malé parkoviště je dlouhý 14. km po modré turistické značce. Na cestě je mnoho zajímavých zejména kamenných útvarů, jako Adolfův kámen, či Judestein, jde se vojenským prostorem okolo Uhlíkovského potoka. | Foto: Foto: Ladislav Beran

Okruh od Uhlíkovské hájenky, kde je malé parkoviště, je dlouhý 14 kilometrů po modré turistické značce. Na cestě je mnoho zajímavých zejména kamenných útvarů, jako je Adolfův kámen, či Judestein. Jde se vojenským prostorem okolo Uhlíkovského potoka, jde o nádhernou procházku. Vojenský újezd, který byl od roku 1947 až do roku 2011 uzavřen veřejnosti, se v té době otevřel a od roku 2012 je na vrcholu vyhlídka s panoramatem Šumavy, Blanského lesa dohlédnete k Olšině a za jasného počasí jsou vidět Alpy. Nejde o celý újezd, je to několik tras, z nichž tato na Knížecí stolec je ta nejhezčí. Doporučuji před výletem zajít do některého Informačního centra, například do Volar, Horní Plané, ale i kdekoliv i IS NP Šumava, zde si říci o mapu, kde jsou jednotlivé místa popsána a hlavně zjistíte, kam lze jet na kole a kam pěšky. Tak přátelé zdar a nezapomeňte na hoře na razítka a zápis do horské knihy.