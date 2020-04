Výlet za klidem v přírodě

V době rouškové jsou výlety do přírody to nejlepší řešení. Za Volarskými horami, kotlinou i dolinou je naštěstí všeho dost. V sobotu, kdy bylo opět krásně, jsme vyjeli s manželkou za město do nedalekého Stožce. Ve Stožci zaparkujeme a od IS NP Šumava se vydáváme po toku Studené Vltavy k Černému Kříži.

