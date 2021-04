Potřebujete:

1 králík

osminka másla

lžička soli

lžička cukru

lžička octa

lžička sójové omáčky

lžíce worchestru

čtvrt lžičky pepře

lžička chilli

sklenička kečupu

1 velká cibule

1 celá palice česneku

máslo na vymazání pekáče

Postup:

Den předem si připravíme marinádu. Rozpustíme osminku másla, do něj přidáme lžičku soli, lžičku pepře, lžičku sójové omáčky, lžíci worchestru, lžičku sójové omáčky, lžíčci worchestru, čtvrt lžičky pepře, lžičku chilli. Poté vlijeme celou skleničku kečupu a řádně promícháme. Velkou cibuli nakrájíme na kostky, palici česneku oloupáme a rozebereme na stroužky a nakrájíme nadrobno. Obojí vložíme do "majdy". Králíka naporcujeme (hlavu a hrudí dáme vařit do polévky) a vložíme do skleněného pekáče vymazaného máslem. Zalijeme majdou a necháme marinovat přes noc. Druhý den upečeme při 200 stupních Celsia asi 90 minut za stálého podlévání a polévání horkou vodou. Je-li králík mladý, stačí 60 minut. Podáváme s bramborovým knedlíkem.