V sobotu mohli Třebonští nosit dary na pomoc Ukrajincům do ordinace MUDr. Jiřího Hladílka. Potřeba byly léky, nepoškozené oblečení a teplé oděvy, spacáky a deky a hygienické potřeby pro ženy a děti na hranicích. Vybrali 3 dodávky, přičemž 2 dodávky a jedno osobní auto jely ještě ten den do Prahy. Sbírku pořádali sourozenci Andrea Baierling a Martin Hladílek, kterému děkujeme za příspěvek.

Sobotní sbírka na pomoc Ukrajině v Třeboni | Foto: Martin Hladílek

"Když jsme se rozhodli udělat s Andreou Baierling sbírku, očekával jsem, že to odvezeme v 1 až 2 osobních autech. Odvezli jsme však 3 zcela plné dodávky na Jihočeskou univerzitu. Bylo toho tolik, že vse jsme třídili do samostatných krabic," říká Jiří Hladílek. Z materiální pomoci občanů Třeboně a okolí vzešla samostatná velká krabice jen zubních past, několik krabic dětských plen, další krabice dětské výživy a obrovské množství oblečení. "I na Jihočeské univerzitě byli překvapeni, kolik toho máme," vypráví Martin Hladílek. Ještě ten deb vyjely dvě dodávky a jedno osobní auto rovnou do Prahy na Zličín, zbytek se z Jihočeské univerzity odveze v následujících dnech. "Věci, které jsme vybrali, se dostanou velmi brzy lidem, kteří je nejvíce potřebují. A to je nejdůležitěší," má radost Martin Hladílek a dodává: "Se ségrou chceme poděkovat všem, kteří chtěli pomoci a přinesli dary do sbírky na pomoc lidem na Ukrajině. Bez lidí, kteří nám pomohli věci vybírat a třídit, by to nešlo. Děkujeme Veronice Černohorská, Kateřině Povolné, Petře Michalíkové, Lukasu Baierlingovi, Evě Baierligové. Obrovský dík patří dobrovolným hasičům SDH Dunajovice a SDH Staré Hlíny, kteří nám pomohli nejen věci odvézt, ale také několikrát vyskládat a znovu naskládat do dodávek směr Praha. Dále chceme poděkovat Tomáši Majerčákovi, který nám půjčil dodávku, a také paní Romaně Mikešové, která nám pomohla s odvozem věcí. V době covidu se společnost rozdělila na tábory. Přijde mi, že vše strašné, co se aktuálně děje na Ukrajině, zase spojuje nás, lidi, a to nejenom v České republice. Jsem rád, že jsme mohli společně pomoci touto cestou."